Calcio: Effetto Ronaldo, Pogba ora pensa a rinnovo con lo United

Il centrocampista francese, in scadenza a giugno, colpito dall'impatto di CR7 MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Chiamatelo pure effetto Ronaldo. In scadenza a fine stagione e accostato con insistenza a Real Madrid, Psg e Juventus, ora Paul Pogba starebbe seriamente pensando di rinnovare col Manchester United. Secondo "The Athletic", l'arrivo di CR7 avrebbe avuto un impatto profondo sulle riflessioni del centrocampista francese, al punto che un prolungamento del contratto appare oggi come una "possibilità realistica". Lo United, che in caso di partenza avrebbe già individuato in Declan Rice del West Ham l'eventuale sostituto, ci spera, visto anche l'ottimo avvio di stagione di Pogba: sette assist nelle prime 4 giornate di Premier League, a -13 dal record stagionale condiviso da Thierry Henry e Kevin De Bruyne. (ITALPRESS). glb/red 13-Set-21 18:04