Calcio: Siebert arbitra Inter-Real, Liverpool-Milan a Marciniak

L'Uefa ha designato i due fischietti per le milanesi in Champions ROMA (ITALPRESS) – Sarà il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare mercoledì sera (ore 21, stadio 'Meazza') la sfida tra Inter e Real Madrid, valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League. Ad assisterlo, i connazionali Rafael Foltyn e Christian Gittelmann, Daniel Schlager quarto uomo; Marco Fritz al Var, Harm Osmers all'Avar. L'Uefa ha invece designato il polacco Szymon Marciniak per Liverpool-Milan, che si disputerà sempre mercoledì (ore 21, Anfield Stadium), esordio dei rossoneri nel Gruppo B di Champions. Ad assisterlo, Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; Tomasz Musial quarto ufficiale, Tomasz Kwiatkowski al Var, il tedesco Bastian Dankert all'Avar. (ITALPRESS). mc/red 13-Set-21 11:02