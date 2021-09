Serie A: Di Francesco “Ci è mancato l’ultimo passaggio”

"Abbiamo messo il Bologna in difficoltà" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Abbiamo creato tante situazioni pericolose, mettendo il Bologna in grande difficoltà. Ci è mancato l'ultimo passaggio e la finalizzazione". Queste le parole del tecnico dell'Hellas Verona, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta esterna contro il Bologna per 1-0. L'allenatore ha da tempo rinunciato al suo 4-3-3 proponendo un 3-4-2-1: "Propongo gioco in base alle caratteristiche della squadra, Barak non è un esterno, abbiamo due trequartisti che possono permetterci di creare situazioni pericolose – ha detto ai microfoni di Dazn – Loro hanno fatto gol dopo un pallone recuperato, noi non ci siamo riusciti con Simeone". Solo tre gol in tre partite per il Verona: "Dobbiamo essere più concreti, ma possiamo solo lavorare. Ci è mancato il guizzo finale". La striscia di partite senza vittoria sale a diciannove: "È pesante. Voglio rifarmi già dalla prossima contro la Roma". (ITALPRESS). spf/glb/red 13-Set-21 23:32