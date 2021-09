Serie A: Mihajlovic “Una delle mie vittorie piu’ belle”

"Siamo meno belli ma così vinceremo più partite" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Sono molto soddisfatto della prestazione, è una delle più belle vittorie da quando sono a Bologna. L'abbiamo vinta dal punto di vista caratteriale, è stata dura ma abbiamo difeso bene come a Bergamo. Se abbiamo giocato in un certo modo contro l'Atalanta, possiamo farlo con tutte". È l'analisi di Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria casalinga del suo Bologna contro l'Hellas Verona per 1-0 grazie ad un gol di Svanberg. "Si sono creati buchi in mezzo al campo nel primo tempo – ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn – Nella ripresa siamo stati più coraggiosi, abbiamo rischiato poco e abbiamo avuto diverse occasioni. La vittoria è stata meritata". Il Bologna tiene la porta inviolata per due gare di fila in Serie A, per la prima volta da aprile 2019: "Abbiamo cambiato modo di difendere, siamo più compatti e stretti. Siamo meno belli, forse segneremo di meno ma vinceremo più partite", ha aggiunto. Ma Mihajlovic resta soddisfatto dell'approccio offensivo della sua squadra: "Possiamo attaccare in diverse maniere, Arnautovic ci offre più soluzioni rispetto agli anni passati. E il gol non sarà mai un problema per noi, ma serve sacrificio in fase di non possesso". (ITALPRESS). spf/glb/red 13-Set-21 23:24