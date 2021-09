Tennis: Ranking Wta. Barty leader, Osaka scende 5^, Raducanu sale 23

Prima azzurra è sempre Giorgi (36), best ranking Trevisan e Paolini ROMA (ITALPRESS) – Il successo agli Us Open permette alla giovane Emma Raducanu di fare un grande balzo nel ranking Wta. La 18enne britannica sale infatti dal gradino 150 a quello numero 23. Simil scalata per la finalista. La 19enne Leylah Fernandez passa dalla 73^ alla 28^ posizione. La sua connazionale Bianca Andreescu, vincitrice degli Us Open nel 2019, scende invece dal gradino 7 al 20° posto, lasciando la top ten. Diverse variazioni anche fra le prime dieci del mondo. In vetta c'è sempre l'australiana Ashleigh Barty, seguita da Aryna Sabalenka e da Karolina Pliskova (+1), entrata nel podio. Come lei sale di una posizione, ed è ora quarta, anche Elina Svitolina. Retrocede al quinto posto (-2) Naomi Osaka, posizionata davanti a Sofia Kenin e Barbora Krejcikova (+2). Chiudono la top ten Iga Swiatek, ottava, Garbine Muguruza, nona, e Petra Kvitova, decima. La migliore delle italiane rimane Camila Giorgi, stabile al 36esimo posto. Salgono itanto Martina Trevisan e Jasmine Paolini. La prima, di Firenze, finalista a Karlsruhe, registra il suo best ranking ed è ora numero 79. L'altra, di Bagni di Lucca, eguaglia il suo miglior piazzamento ed è 87esima. Seguono la numero 110 Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, retrocessa di 16 posizioni e ora 137. Questa la top ten Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 10075 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 7720 (–) 3. Karolina Pliskova (Cze) 5315 (+1) 4. Elina Svitolina (Ukr) 4860 (+1) 5. Naomi Osaka (Jpn) 4796 (-2) 6. Sofia Kenin (Usa) 4692 (–) 7. Barbora Krejcikova (Cze) 4668 (+2) 8. Iga Swiatek (Pol) 4571 (–) 9. Garbine Muguruza (Esp) 4380 (+1) 10. Petra Kvitova (Cze) 4060 (+1) Così le italiane: 36. Camila Giorgi 1750 (–) 79. Martina Trevisan 956 (+27) 87. Jasmine Paolini 903 (+12) 110. Sara Errani 742 (+2) 137. Elisabetta Cocciaretto 560 (-16) 167. Lucia Bronzetti 441 (+5) 200. Giulia Gatto-Monticone 351 (–) 205. Lucrezia Stefanini 346 (+8) 212. Federica Di Sarra 334 (+26) 271. Jessica Pieri 234 (-11) (ITALPRESS). pdm/red 13-Set-21 14:34