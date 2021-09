Calcio: Brasile. Pelé prossimo a lasciare la terapia intensiva

L'ex campione verdeoro è ancora ricoverato in ospedale a San Paolo SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Secondo una delle sue figlie, Pelé è "pronto a lasciare la terapia intensiva" dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è ricoverato in seguito all'asportazione di un tumore "sospetto" al colon dallo scorso 4 settembre. Kely Nascimento specifica che il tre volte campione del mondo (1958, 1962, 1970) sarà trasferito in una stanza "tra un giorno o due, poi tornerà a casa". "Si sta riprendendo bene dall'operazione. Non soffre, è di buon umore (solo un po' turbato perché può mangiare solo gelatina ma se la caverà!)", ha scritto la figlia di Pelé su Instagram, accompagnando le sue parole con una foto sorridenre di O'Rey. Venerdì Pelé, 80 anni, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Amici miei, ogni giorno che passa mi sento un po' meglio". (ITALPRESS). mc/red 14-Set-21 08:30