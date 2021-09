Calcio: Champions. Ancelotti “Inter forte”, Benzema”Lotteremo per coppa”

'Ho studiato i nerazzurri: hanno più o meno la stessa struttura dello scorso anno' MILANO (ITALPRESS) – "La squadra sta bene. La Champions League è una competizione che dà grandi sensazioni ed emozioni". Così Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, sfida valida per la fase a gironi di Champions. "Sarà un match complicato, loro hanno più o meno la struttura dello scorso anno, anche se c'è un nuovo allenatore, l'ho studiata in questi giorni". Sul valore che rappresenta per lui questa competizione, Ancelotti è stato chiaro: "E' speciale, l'ho vinta da calciatore e mi sono rimasti ottimi ricordi, così come quando l'ho vinta da allenatore, soprattutto la Decima. E' un ricordo fresco e particolare". Insieme all'allenatore italiano in conferenza anche l'attaccante francese Karim Benzema: "E' la competizione più importante. Ci sono squadre forti e ognuna di loro può vincere, noi siamo tra queste e lotteremo per vincere la coppa". (ITALPRESS). mra/ari/red 14-Set-21 19:16