Calcio: Champions. Guardiola “Ko in finale dà ulteriore spinta al City”

"Ci sono tante squadre che vogliono questo trofeo, noi intanto pensiamo a vincere la prima partita" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Questi ragazzi hanno vinto tre Premier League negli ultimi quattro anni e ogni anno abbiamo la sensazione di poter fare meglio. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la finale di Champions League, questo ci darà un'ulteriore spinta". Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di esordio in Champions contro il Lipsia. Il tecnico spagnolo è convinto che la sconfitta dello scorso maggio per 1-0 a Oporto contro il Chelsea possa far accendere ulteriormente il fuoco dentro la sua squadra: "Anche i giocatori hanno sentimenti e anima. Per loro ora è un'emozione nuova, una nuova sfida da provare". Sulle possibilità dei citizens di alzare la coppa Guardiola ha spiegato: "Ci sono anche molte altre squadre che vogliono vincerla. Siamo fortunati a partecipare. Intanto pensiamo a vincere la prima partita". Tra i giocatori la cui presenza è a rischio c'è Rodri: "Dipende dal giocatore". (ITALPRESS). mra/ari/red 14-Set-21 17:30