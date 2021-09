Calcio: Champions. Handanovic “Questa Inter più esperta e determinata”

Il portiere e capitano nerazzurro: "Nostro obiettivo è passare il turno" MILANO (ITALPRESS) – "Appena toccano il pallone fanno gol: il loro trio di attaccanti sta bene, starà a noi non farli segnare". Lo ha detto il portiere e capitano dell'Inter, Samir Handanovic, alla vigilia del debutto in Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera al 'Meazza' (ore 21). "Questa Inter, rispetto alle precedenti, è più esperta, consapevole e determinata – ha aggiunto il numero uno dei campioni d'Italia in conferenza stampa – Il nostro obiettivo è passare il turno: in passato non ci siamo riusciti ma ora dobbiamo pensare solo a domani". (ITALPRESS). mc/red 14-Set-21 10:41