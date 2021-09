Calcio: Champions. Liverpool, Klopp “Col Milan grandissima sfida”

"Nostro girone molto complicato. Anche Atletico Madrid e Porto sono squadre esperte" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "La sfida tra Liverpool e Milan è sempre un 'must'. Il Milan non gioca in Champions da anni ma sta andando bene da un anno e mezzo. Questa stagione è iniziata bene quindi sarà dura per noi: è una bella gara, ce ne sono diverse in Champions, questa è una di quelle". Così Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa, in vista dell'esordio di domani in Champions League dei reds contro i rossoneri di Pioli. "È un girone difficile. Credo che nessuno abbia pensato 'che bel gruppo' al sorteggio. È complicato. Atletico e Porto sono squadre esperte e che giocano sempre in Champions, il Milan ha grande storia. Un gruppo da Champions". Grande assente della gara sarà Zlatan Ibrahimovic: "Che giocatore! Ho visto i video del suo infortunio e posso dire che questo è un uomo eccezionale. Zlatan è uno dei più grandi". Klopp ricorda bene la storica finale di Istanbul tra le due squadre, con l'incredibile rimonta dei "reds". "Ricordo il primo tempo a senso unico e i grandi salvataggi di Dudek che hanno tenuto il Liverpool in partita – rivela Klopp -. L'ho vista da appassionato di calcio e non da tifoso del Milan o del Liverpool e dopo il 3-0 sembrava che il Milan ce l'avesse in pugno, invece è diventata una delle gare più sensazionali della storia del calcio". Infine, l'allenatore del Liverpool ha concluso parlando di Salah: "Se può giocare a questi livelli anche oltre i 30 anni? Ha tutte le possibilità per farlo. Messi, Lewandowski, sono over 30". (ITALPRESS). mra/ari/red 14-Set-21 16:08