Per Zaniolo e compagni giovedì il debutto all'Olimpico nel Gruppo C ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo svedese Glenn Nyberg ad arbitrare giovedì sera (ore 21, Olimpico) il match tra la Roma e i bulgari del Cska Sofia, valido per la prima giornata del Gruppo C di Conference League. Ad assisterlo, i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Sederqvist; Victor Wolf quarto ufficiale. (ITALPRESS). mc/red 14-Set-21 12:09