Calcio: Europa League. Designati arbitri debutto Napoli e Lazio

Per Insigne e compagni c'è Martins, per i biancocelesti Jug ROMA (ITALPRESS) – Sarà il portoghese Tiago Martins a dirigere giovedì sera (ore 21) la sfida tra Leicester e Napoli, valida per la prima giornata del Gruppo C di Europa League. Ad assisterlo, i connazionali Luis Campos e Bruno Alves Jesus; Vitor Ferreira quarto ufficiale; al Var e all'Avar gli spagnoli Alejandro Hernandez e Guillermo Cuadra Fernandez. L'Uefa ha invece designato lo sloveno Matej Jug per Galatasaray-Lazio, gara in programma a Istanbul sempre giovedì (18.45) e valida per il turno inaugurale del Gruppo E. Matej Zunic e Manuel Vidali gli assistenti, David Smajc quarto uomo; Slavko Vincic al Var, Rade Obrenovic all'Avar. (ITALPRESS). mc/red 14-Set-21 12:05