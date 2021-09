Calcio: ManCity. Mendy “scompare” dal negozio on line del club

Il 27enne difensore francese è in carcere con l'accusa di stupro ROMA (ITALPRESS) – Il Manchester City ha rimosso ogni riferimento a Benjamin Mendy dal suo negozio online. Lo riporta oggi il 'Telegraph'. Non è più possibile dunque acquistare prodotti legati al 27enne difensore francese, in carcere per stupro. Mendy è invece ancora presente nelle 'figurine' della squadra di Pep Guardiola sul sito ufficiale dei campioni d'Inghilterra. Mendy, iridato nel 2018 con la nazionale transalpina, è accusato di quattro stupri e un'aggressione a sfondo sessuale. Resterà in detenzione almeno fino al 15 novembre, quando comparirà nuovamente in un'udienza preliminare in vista del processo fissato per il 24 gennaio 2022. (ITALPRESS). mc/red 14-Set-21 09:45