Calcio: Serie A. Due giornate di squalifica per Maurizio Sarri

Il tecnico della Lazio sanzionato dal giudice sportivo per quanto accaduto a San Siro MILANO (ITALPRESS) – Due giornate di squalifica per il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la sfida di San Siro contro il Milan. L'allenatore biancoceleste è stato sanzionato per avere "al termine della gara, sul terreno di gioco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria (Saelemaekers, ndr), assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonchè successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)". Ammonizione e ammenda di 2.000 euro per l'attaccante dell'Udinese, Ignacio Pussetto "per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria". (ITALPRESS). ari/com 14-Set-21 17:11