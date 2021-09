Covid, 4.021 nuovi casi 72 decessi e tasso positivita’ a 1,26%

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i casi Ccovid in Italia. Dai 2.800 di ieri il numero dei nuovi positivi registrati oggi sale a 4.021 con 318.593 tamponi processati, che determina un tasso di positivita' in calo all'1,26%. Significativo incremento dei decessi, 72 dai 36 di ieri. I guariti sono 7.501, gli attualmente positivi scendono di 3.564 a 122.340. Prosegue intanto il trend in flessione dei ricoveri: nei reparti ordinari i degenti sono 4.165 (-35), 554 i pazienti in terapia intensiva (-9) con 29 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 117.621 persone. La Sicilia e' prima per numero di contagi (684), seguita da Lombardia (435) e Veneto (427). (ITALPRESS). tai/ads/red 14-Set-21 17:16