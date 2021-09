Pechino2022: Malagò “Giochi si faranno, aspettiamo i dettagli”

Il presidente del Coni: "Per Pechino il tema non è in discussione" ROMA (ITALPRESS) – "Le Olimpiadi di Pechino? La situazione nella sua stranezza assoluta è molto chiara. A Tokyo molti chiedevano se i Giochi si sarebbero fatti e io ho sempre detto che non ci sarebbero stati problemi. Per Pechino questo tema non è neanche in discussione perché il presidente Xi Jinping ha detto che ci saranno e saranno grandi Olimpiadi, di successo". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della Giunta odierna, al Foro Italico. "Se mi chiedete ulteriori dettagli su Pechino oggi non posso rispondere, perché nessuno di noi che abbiamo il biglietto in tasca anche per fare i sopralluoghi è più tornato in Cina. Stiamo aspettando segnali – ha aggiunto Malagò – perché andare in Cina oggi comporta una quarantena di 14 giorni più altri sette: voi capite che queste regole non sono assolutamente in linea con un'organizzazione olimpica. Ma siamo al 13 settembre, aspettiamo notizie, vedrete che ne arriveranno positive. Certo, come già capitato per il Giappone, non dubito che in Cina le regole saranno altrettanto rigide". (ITALPRESS). pal/red 14-Set-21 14:53