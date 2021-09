Quasi metà risorse toscane per agricoltura con finalità ambientali

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo costruendo un'agricoltura in linea con le indicazioni dell'Europa, sempre più attenta alla lotta contro il cambiamento climatico e alle ragioni della compatibilità ambientale. A questi obiettivi, nel periodo 2014-2022, andranno complessivamente più di 580 milioni di euro, il 45 per cento delle risorse disponibile nel Piano di sviluppo rurale". Lo ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare, Stefania Saccardi, intervenendo oggi al workshop "Cambiamenti climatici e fertilità del suolo" presso l'Auditorium di Sant'Apollonia, a Firenze. Il seminario è stato organizzata dalla Regione Toscana e dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università di Firenze, in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili e il supporto di Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito delle iniziative per il G20 dei ministri dell'agricoltura che si terrà a Firenze dal 16 al 18 settembre. "Quello del cambiamento climatico – ha sottolineato Saccardi – non un tema, è il tema. Oggi la sfida è quella di praticare un'agricoltura che non soltanto nutra l'umanità, ma curi anche il pianeta e la Toscana vuole essere protagonista. Questi sono gli orientamenti dell'Unione europea, confermati sia dalle finalità dei finanziamenti degli ultimi due anni che da quelli della Pac 2023-2027. A queste linee guida noi ci stiamo attenendo. Abbiamo già attivato politiche a favore dell'agricoltura biologica, che in Toscana è già al 32 per cento, ben più avanti dell'obiettivo europeo del 25 per cento: voglio ricordare che per quel bando, per il quale erano disponibili 50 milioni, si sono avute richieste per 65 milioni. Anche questo è un segnale forte, che dà la misura della radicalità della strada intraprese, condivisa – ha concluso – dai protagonisti dell'economia agricola". (ITALPRESS). mgg/com 14-Set-21 19:02