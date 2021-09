Roma, Torre Angela: esplode palazzina, 3 feriti – Video

Roma, Via Atteone, in zona Torre Angela stamane è crollata una palazzina. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’esplosione sia avvenuta probabilmente per una fuga di gas in un appartamento del terzo e ultimo piano. Il proprietario dell’appartamento è rimasto ustionato e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, ferite altre due persone.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono immediatamente giunti sul posto insieme ai carabinieri della compagnia Casilina e della stazione di Tor Bella Monaca per chiarire la dinamica dell’accaduto. In azione anche la polizia locale che ha chiuso il tratto stradale dove si trova il palazzo esplosio e il 118 che hanno soccorso gli inquilini.

In seguito all’esplosione si è verificato un crollo del solaio della casa. Si registrano al momento tre feriti.

Video