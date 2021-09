ROME ART WEEK 2021- La settimana dell’arte contemporanea annuncia la CALL per le iscrizioni della sua Sesta edizione

C’è tempo fino al 30 settembre per aderire alla sesta edizione di Rome Art Week: la call è aperta a gallerie, spazi espositivi, fondazioni, associazioni, accademie, istituzioni culturali, artisti e curatori che dal 25 al 30 ottobre 2021 animeranno la Capitale con una settimana dedicata all’arte contemporanea con un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtuali. Per partecipare si può presentare la richiesta di adesione compilando la scheda relativa, collegandosi al link https://romeartweek.com/it/ iscrizione/.

Il circuito di RAW rappresenta una vera e propria novità nel settore dell’arte contemporanea romana e nazionale: un evento diffuso e “orizzontale”, dove tutti gli operatori possono partecipare con lo scopo di sviluppare e sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte contemporanea in maniera democratica a più livelli. Fedele a questa filosofia, la partecipazione a RAW è completamente gratuita e non saranno ammessi eventi che prevedano un costo di ingresso. Infatti la manifestazione, su iniziativa di KOU – Associazione culturale per la promozione delle arti visive, si pone come un sofisticato network per l’arte contemporanea che ha l’obiettivo di costruire una rete tra tutti gli operatori del settore arte e il pubblico. Dopo il successo delle passate edizioni con oltre 300 eventi sparsi per la città e più di 1000 adesioni tra gallerie e istituzioni, artisti e curatori, RAW 2021 si conferma una delle manifestazioni più ampie e apprezzate nell’agenda artistica e culturale della capitale.

Massimiliano Padovan Di Benedetto, al timone fin dagli esordi in quanto ideatore e coordinatore del progetto, e assistito da uno staff di addetti ai lavori, spiega “Rome Art Week nasce dalla necessità di creare un sistema di aggregazione orizzontale tra i numerosi operatori romani dell’arte contemporanea con l’obiettivo di attrarre un nuovo pubblico di turisti nella Capitale; prima di RAW a Roma, e in Italia, una manifestazione del genere non esisteva. Solitamente le settimane dell’arte nascono come appoggio agli eventi fieristici mentre con Rome Art Week questo non accade: è un evento democratico, aperto a tutti, senza un main event alle spalle, perchè il vero main event è RAW.

Istituzioni, gallerie, singoli artisti, curatori, fondazioni, centri d’arte, spazi espositivi… tutti possono partecipare proponendo il proprio progetto, open studio o mostra. Anche quest’anno, come le passate edizioni, Rome Art Week proporrà un ricco calendario di visite guidate e l’occasione di visitare le mostre in programma anche attraverso dei virtual tour a 360°. Un ulteriore strumento per scoprire le eccellenze della manifestazione e i talenti presenti viene poi fornito dai Punti di Vista di noti critici, curatori e operatori del settore che guidano il pubblico nella moltitudine di eventi di RAW. Ma Rome Art Week non si ferma qui, prosegue durante tutto l’anno grazie al sito web, una vetrina diretta con il pubblico nel quale tutti gli iscritti possono continuare a promuovere la propria attività 365 giorni l’anno”.

Rome Art Week incontra Miami New Media Festival

Anche quest’anno riparte la collaborazione tra Rome Art Week e il Miami New Media Festival, giunto alla sua 16ª edizione: fino al 15 settembre è aperta la call dedicata ai video artisti che parteciperanno a RAW 2021.

I video selezionati saranno esposti durante la settimana di Rome Art Week, in occasione dell’evento del Miami New Media Festival che si terrà presso una prestigiosa sede espositiva romana. Le opere verranno poi esposte a Miami e nelle altre tappe mondiali del festival.

Il MNMF 2021 promuove una riflessione sul contributo che l’arte può dare alla nuova realtà: come può la new media art essere uno strumento per sormontare un mondo sconvolto da una pandemia?

Le espressioni artistiche sono una risposta al nostro presente. Negli ultimi due anni il mondo si è fermato: la pausa ha provocato la creazione di numerosi prodotti artistici che esplorano ciò che abbiamo vissuto, affrontando il cambiamento della realtà di tutti i giorni che ha portato le persone a adattarsi a nuovi ritmi, regole, modi di approcciarsi al prossimo.

Il Miami New Media Festival propone dunque il tema “New Media Art e la pandemia”, raccogliendo e condividendo opere di video art che possano far riflettere su questo periodo difficile e aiutarci ad ottenere il meglio da una situazione così complessa.

Per partecipare: https://romeartweek.com/it/ notizie/call-for-video- artists-2021/

Per la sesta edizione RAW inoltre lancia un appello di collaborazione tra artisti e gestori di attività commerciali per trasformare le vie dei principali quartieri romani in una grande galleria urbana contemporanea, in modo tale da rendere le vetrine luoghi di creatività e di stimolo. RUS (RAW Urban Showcase) ha l’intento di esporre opere d’arte realizzate dagli artisti partecipanti a Rome Art Week all’interno di attività commerciali, al fine di promuovere ed impreziosire gli spazi, favorendo parallelamente la conoscenza e la diffusione dell’arte in modo innovativo. L’obiettivo è quello di offrire un supporto creativo ai settori in difficoltà tramite un’esposizione gratuita e a beneficio di tutti. Il progetto si pone come un catalizzatore di strada e di quartiere, che permette di attirare nuovi acquirenti e migliorare lo spazio pubblico, consentendo di vedere le attività commerciali da una prospettiva diversa.

Rome Art Week è promossa da KOU | Associazione culturale per la promozione delle arti visive e si avvale del patrocinio di: MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, Sapienza Università di Roma. Partner: Menexa

Le news e gli elenchi dei partecipanti sono in costante aggiornamento e disponibili su www.romeartweek.it

Mentre al seguente link https://romeartweek.com/it/ iscrizione/ è possibile aderire alla sesta edizione di RAW.