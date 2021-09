Trailers FilmFest 2021, ecco la XIX edizione

Si tiene a Milano, dal 13 al 15 ottobre 2021 la diciannovesima edizione del Trailers FilmFest e presso l’Anteo Palazzo del Cinema tornano protagonisti i migliori trailers cinematografici della stagione, i poster, i pitch trailer e i booktrailer. Il festival, diretto da Stefania Bianchi non mancherà di proporre workshop e incontri con i professionisti della promozione e comunicazione cinematografica, proponendosi come lo spazio ideale dove il pubblico conoscere da vicino il mondo della promozione e interagire con le grandi professionalità, vivendo così un’esperienza completa e approfondita delle tecniche creative e produttive che stanno dietro la promozione di un prodotto filmico.

Il concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara trenta trailers selezionati tra i film usciti nella stagione 2020/21 sia in sala e da questa edizione anche in streaming. I 30 trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno votati da una giuria di qualità, che sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Inoltre, il Miglior Trailer del pubblico, che sarà assegnato dal voto online del pubblico. Ai premi per i migliori trailers della stagione, il festival affiancano anche il Premio Miglior Poster, il Premio al Miglior Booktrailer, il Premio al Film Rivelazione e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di un film da realizzare.

Il pubblico potrà votare online dal sito www.trailersfilmfest.com i Migliori Booktrailer, i migliori Poster e il miglior Trailer cinematografico dell’Anno a partire dal 13 settembre, con un coinvolgimento degli utenti a partecipare alle votazioni. Dal 23 settembre sempre online sarà possibile visionare i 10 Pitch Trailer in gara, selezionati tra le tante idee di film da realizzare arrivate, che saranno giudicati da una giuria di esperti del settore.

Anche in questa edizione non mancheranno le dirette sui social e sul sito del festival per far conoscere le professionalità di chi il cinema lo fa dietro le quinte, per dare un palcoscenico ai trailers cinematografici come opere artistiche che vanno premiate, per dare attenzione alla creatività dei giovani con la promozione delle loro idee di film da realizzare, per sperimentare nuovi modelli di comunicazione.

Continuano anche in questa edizione le collaborazioni con le Università, alla IULM Università si terrà un workshop “Realizzare un trailer” per conoscere da vicino insieme ad un trailer maker il mondo dei trailer cinematografici e gli strumenti creativi di cui si serve un trailer maker di professione per realizzare un trailer cinematografico curato da Daniele Cametti Aspri, art director della DVDOMAIN.

Trailers FilmFest è l’unico festival in Europa dei trailers e della promozione cinematografica, un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Oggi il ruolo di un festival è quello di offrire occasioni e opportunità e Trailers FilmFest è un evento che risponde ai bisogni di tutti coloro che vogliono vivere nuove esperienze, conoscere nuove professioni e esprimere la loro creatività.

Trailers FilmFest 2021 è prodotto da Associazione Culturale Seven, iniziativa realizzata con ilpatrocinio e il contributo della Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo – MIC Regione Lombardia, Istituto Luce Cinecittà e con il patrocinio del Comune di Milano. Ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.