Volley: Italia a caccia della semifinale agli Europei

Gli azzurri del ct De Giorgi sfidano domani la Germania di Giani OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Tempo di quarti di finale agli Europei per l'Italvolley maschile che domani, nella seconda gara da dentro o fuori del suo torneo, all'Ostravar Arena affronterà la Germania (ore 16 diretta TV su Rai Due e Dazn) allenata da Andrea Giani. La squadra tricolore va dunque a caccia della semifinale (Italia tra le prime 4 in Europa per 14 volte nelle 31 precedenti edizioni), ma per farlo dovrà avere la meglio sui tedeschi arrivati a questo punto del torneo dopo aver chiuso al secondo posto la pool D alle spalle della Francia (4 vittorie e 1 sconfitta subìta proprio contro i transalpini) e dopo aver battuto la Bulgaria negli ottavi di finale; come già annunciato, in totale sono 41 i precedenti tra Italia e Germania con 31 vittorie azzurre. La giovane formazione italiana è dunque chiamata a disputare un'altra prova di livello se vorrà centrare l'accesso alla Fase Finale in programma sabato e domenica a Katowice. Delle difficoltà di una sfida del genere è naturalmente consapevole il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi: "Arriviamo bene a questa fase del torneo, abbiamo sfruttato tutto il tempo e tutte le partite a disposizione cercando di realizzare il massimo in termini di intesa, di gioco e di feeling. Ora dovremo continuare a giocare con questo tipo di atteggiamento con il grande desiderio di fare sempre dei passi in avanti". Il ct prosegue poi parlando degli avversari di domani: "La Germania è una squadra difficile da affrontare, fisica e che batte molto bene; forzano molto al servizio quindi ci saranno momenti in cui dovremo essere bravi a contenerli da questo punto di vista; così come sono molto forti in attacco. Io però sono fiducioso, abbiamo mezzi e qualità per poter affrontare questa squadra cercando, naturalmente di batterla; poi è chiaro che ogni partita ha la sua storia, il suo percorso. Per me importante sarà vedere i ragazzi scendere in campo con il consueto atteggiamento, con la voglia di aiutarsi e di trovare soluzioni guardando avanti". Italia-Germania sarà anche la sfida tra De Giorgi e Giani, due tra i grandi protagonisti dell'era dell'oro della pallavolo maschile italiana: "Il rapporto tra me e Giangio è ottimo, così come con tutti i miei ex compagni di squadra. E' un piacere giocare contro di lui in una sfida così; sia io sia lui però in questo momento siamo concentrati sulla partita quindi ognuno di noi cercherà di farla propria al di là dei nostri legami affettivi". (ITALPRESS). mc/com 14-Set-21 15:10