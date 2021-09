Calcio: Barça, Laporta “Dispiaciuto e indignato ma abbiate fiducia”

Koeman a rischio: le prossime tre gare di Liga decisive BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono dispiaciuto e indignato come tutti voi anche se quello che sta succedendo è uno degli scenari che avevamo contemplato. Vi chiedo pazienza e di continuare a sostenere la squadra. E vi chiedo fiducia, nelle persone che stanno guidando il club. Non abbiate dubbi, sistemeremo tutto". È il messaggio che il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha voluto mandare ai tifosi blaugrana il giorno dopo l'umiliante 0-3 del Camp Nou contro il Bayern Monaco all'esordio stagionale in Champions. Inevitabile che sul banco degli imputati sia finito Ronald Koeman, tanto che ieri sera Laporta e gli altri dirigenti si sono trattenuti fino al Camp Nou fino alle tre. Del resto la figuraccia di ieri fa seguito alle pessime prestazioni offerte nel secondo tempo con Getafe e Athletic Bilbao, con una squadra molle e senz'anima. Anche la scelta difensiva di Koeman, che col Bayern si è messo a cinque dietro, non è piaciuta: se è vero che nell'immediato il tecnico olandese non rischia, il suo futuro nel medio termine resta incerto tanto che, secondo "Sport", le prossime tre gare di Liga contro Granada, Cadice e Levante nel giro di una settimana potrebbero essere decisive. (ITALPRESS). glb/red 15-Set-21 16:28