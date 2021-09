Calcio: Barça. Riunione Laporta-dirigenti dopo Bayern, fiducia in Koeman

Dopo la sconfitta casalinga in Champions il club ha deciso di confermare il tecnico olandese BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tre gol incassati, una pesante sconfitta interna e, soprattutto, nessun tiro in porta. Un dato, l'ultimo, inaccettabile per la storia del Barcellona ed è per questo che nella notte dopo lo 0-3 incassato con il Bayern nel match del debutto in Champions, il presidente Joan Laporta ha riunito i suoi più stretti collaboratori per esaminare la situazione e soprattutto la posizione di Ronald Koeman. Secondo il Mundo Deportivo in compagnia del il vicepresidente Rafa Yuste e del direttore tecnico, Mateu Alemany, il numero 1 del club Laporta, ha analizzato a lungo la sconfitta e più in generale i segnali d'allarme lanciatiodagli azulgrana, considerando anche le tante defezioni per infortuni. Secondo il sito del quotidiano catalano, al termine della riunione, Laporta ha ribadito piena fiducia al tecnico, in attesa che vengano recuperati giocatori chiave al momento assenti. (ITALPRESS). ari/red 15-Set-21 14:31