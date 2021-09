Calcio: Cagliari. Mazzarri “Bello tornare, poche parole e tanti fatti”

Il nuovo allenatore dei sardi da calciatore ha debuttato in Serie A con la maglia rossoblù CAGLIARI (ITALPRESS) – E' iniziata l'avventura sarda di Walter Mazzarri da oggi ufficialmente nuovo allenatore del Cagliari. Il successore di Leonardo Semplici, al suo arrivo in aeroporto, ha concesso poche parole ai giornalisti che lo attendevano, rinviando ogni discorso alla vigilia del match di domenica in casa della Lazio. "Lì parleremo di tutto, ora posso dire che ritornare in Sardegna è bellissimo, da 30 anni vengo qui e sono sempre stato benissimo anche in quei 4 mesi da ragazzo", dice il tecnico toscano che da calciatore ha debuttato in Serie A proprio con la maglia del Cagliari, nel 1982. "Conosco la mentalità dei sardi, poche parole e tanti fatti, non mi piace fare proclami", ha concluso Mazzarri. (ITALPRESS). ari/red 15-Set-21 15:24