Calcio: Fiorentina. Igor “Buon momento ma col Genoa gara difficile”

"Stiamo migliorando e speriamo di continuare lungo questa strada" FIRENZE (ITALPRESS) – Contro il Genoa sabato "sarà una partita difficile ma noi stiamo vivendo un momento molto buono. Andiamo a giocare fuori casa, e sarà una difficoltà in più, ma ogni giorno miglioriamo e arriviamo a Genova con entusiasmo e voglia di crescere ancora per fare un grande campionato". Lo ha detto il difensore gigliato Igor, in un'intervista esclusiva rilasciata al sito Calciomercato.com. "Mi sento bene, ci sentiamo bene, la squadra si sta evolvendo e siamo felici di quello che stiamo portando avanti. Speriamo di continuare su questa strada. Un bilancio della mia esperienza in viola? Avrei voluto giocare di più. Però sto lavorando, sono cresciuto come difensore qui alla Fiorentina, e spero di avere più spazio. So che sono in una grande squadra e ne sono molto felice, aspetto come sempre la mia opportunità", ha aggiunto il difensore brasiliano della Fiorentina. (ITALPRESS). lc/pdm/red 15-Set-21 11:02