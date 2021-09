Cip: Scherma. Bebe Vio alla plenaria del Parlamento Europeo

Ursula von der Leyen "Prendiamo lei come un esempio ispiratore" STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – A Strasburgo, alla plenaria del Parlamento Europeo, c'è un ospite d'eccezione. E' presente infatti la campionessa olimpica, mondiale ed europea della scherma paralimpica Bebe Vio. La 24enne azzurra è stata invitata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. "Prendiamo Bebe Vio come un esempio ispiratore, è riuscita a raggiungere grandi traguardi applicando il suo credo: se sembra possibile allora può essere fatto". Queste le parole di Ursula von der Leyen. "Lasciamoci ispirare anche da tutti i giovani che hanno cambiato la percezione del possibile, che dimostrano che si può raggiungere tutto quello in cui si crede. Questa è l'anima dell'Europa e il suo futuro, rendiamo l'Europa più forte insieme", ha proseguito von der Leyen. L'Aula della plenaria di Strasburgo ha rivolto a Bebe Vio un lungo applauso. (ITALPRESS). pdm/red 15-Set-21 10:41