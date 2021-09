Motomondiale: Gp San Marino. Espargarò “Misano gara di casa per Aprilia”

"Momento positivo, la RS-GP continua a crescere, dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine", dice il pilota MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Il Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli ospiterà la prima di due gare MotoGP, occasione per Aprilia di correre in casa e finalmente davanti al suo pubblico. Aleix Espargarò arriva al MWC forte di due solidi piazzamenti nelle recenti tappe, che lo hanno definitivamente inserito nella zona nobile della classifica. L'obiettivo non può che essere quello di riconfermare la competitività della RS-GP, progetto giovane e innovativo ma con margine ulteriore di crescita. "Inevitabilmente, quella di Misano la sento come una gara di casa. Sia per il mio grande legame con l'Italia, sia per l'importanza che assume per Aprilia. Scenderemo in pista per continuare da dove abbiamo lasciato, competitivi in ogni condizione. Il momento è positivo, la RS-GP continua a crescere e dobbiamo mantenere la concentrazione da qui alla fine del campionato", le parole di Espargarò. Sarà concentrato sulla conoscenza della nuova moto e della nuova squadra Maverick Vinales, debuttante di lusso ad Aragòn dove ha mostrato una crescita costante durante tutto l'arco del weekend. Quella di Misano è una pista dove ha già qualche dato a disposizione, dopo i due giorni di test in cui ha preso contatto con la RS-GP. "Anche se i presupposti sono diversi, avendoci già disputato un test, affronteremo Misano con lo stesso approccio di Aragòn. Per noi rimane fondamentale accumulare chilometri ed esperienza, il processo di adattamento all'Aprilia sta andando bene ma è evidente che ci sono ancora tanti aspetti su cui possiamo e dobbiamo migliorare. Proprio per questo non fisso obiettivi, mi riterrò soddisfatto se a fine weekend avrò fatto un altro passo avanti nel feeling con la RS-GP", le parole di Vinales. Non tornerà in pista, diversamente da quanto programmato, Lorenzo Savadori. Il pilota italiano non ha ancora recuperato totalmente dall'infortunio alla caviglia riportato in Austria, in via precauzionale si è scelto quindi di preservarne le energie in vista dei due giorni di test seguenti la gara. (ITALPRESS). ari/com 15-Set-21 12:05