Calcio: Bayern. Goretzka rinnova fino al 2026

Il centrocampista tedesco ha già giocato 118 gare per il club bavarese MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Leon Goretzka ha prolungato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2026". Lo ha reso noto oggi la stessa società bavarese. "Sebbene Goretzka giochi a centrocampo, è una grande minaccia sotto porta. Il 26enne tedesco ha già giocato 118 partite ufficiali con il Bayern, segnando ben 25 gol, alcuni dei quali molto importanti. Goretzka è 'difficile da difendere', perché segna di sinistro, di destro e di testa. Può colpire con forza o tirare colpi tecnicamente delicati", si legge ancora nel comunicato emesso oggi dal Bayern. Goretzka è nato il 2 febbraio 1995 a Bochum. Dopo un breve periodo al WSV Bochum, è passato al Bochum all'età di sei anni. Ha giocato in tutte le squadre giovanili e ha fatto il suo debutto a livello professionistico il 4 agosto del 2012 in Bundesliga 2. Ha giocato 36 volte per il Bochum e ha segnato quattro gol (nella stagione 2012-2013). Poi dal 2013 al 2018 ha vestito la maglia dello Schalke: 116 presenze e 14 reti. Nel 2018 l'approdo al Bayern. (ITALPRESS). pdm/red 16-Set-21 10:13