Calcio: Kean “Tornare alla Juve la scelta giusta”

"Non siamo partiti col piede giusto ma abbiamo grandi obiettivi" TORINO (ITALPRESS) – "Indossare questa maglia mi ha sempre dato grandi emozioni, tornare è stata la scelta giusta e sono pronto per questa nuova sfida". Moise Kean non poteva chiedere di più: rimettere la casacca bianconera è un cerchio che si chiude dopo l'addio di due anni fa. "Mi sento molto fortunato alla mia età per aver conosciuto campionati come quello inglese e francese, sono tornato con tanta esperienza che mi ha aiutato molto e sono pronto a dare il 100% per la squadra. La Juventus è sempre stata nel mio cuore, mi ha dato una grande possibilità di farmi conoscere. Non mi sono fissato un obiettivo in termini di gol ma se ne faccio tanti è meglio". Kean è arrivato dopo l'addio di Ronaldo ma "non sento nessun peso, sono qua per dare una mano alla squadra dove sono cresciuto – assicura – Mi sento solo responsabile di indossare la maglia della Juventus". Rispetto a due anni fa, l'attaccante ha trovato un gruppo rinnovato: "Siamo molto giovani ma di grande esperienza, questa è una cosa positiva. Non siamo partiti col piede giusto ma la Juve ha grandi obiettivi e sono sicuro che potremo dare grandi risultati e puntare in alto. Allegri? Il mister è abituato a puntare in alto, mi ha insegnato molte cose e ci darà una grande mano". Col 2-1 del Napoli sulla coscienza ("sabato non sono stato fortunato ma ormai l'arbitro ha fischiato, la partita è finita e la gara di Malmoe ci ha dato fiducia"), Kean ritroverà domenica il Milan a cui ha già fatto male: "Ma se viviamo solo nel passato non possiamo andare avanti". (ITALPRESS). glb/red 16-Set-21 16:18