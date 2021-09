Calcio: Psg. Il ko di Mbappé, Messi e Donnarumma spine per Pochettino

Per il tecnico argentino diversi problemi e numerose critiche PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo il pareggio in Champions League di ieri sera, contro il Bruges, diverse "spine" agitano il sonno dei tifosi del Psg e del tecnico Mauricio Pochettino. Su tutte la posizione di Gigio Donnarumma, ieri in panchina, con Navas titolare, l'inserimento di Lionel Messi e i problemi fisici di Kylian Mbappé. Quest'ultimo nel match contro il team belga è uscito dal campo al 51'. "Si è slogato una caviglia. Aspettiamo gli esami per una diagnosi più precisa", ha detto Pochettino. Lo stesso allenatore dei parigini ha affermato che "serve tempo per il tridente" e ha rassicurato tutti, spiegando che "le cose miglioreranno". "Il problema non è il trio d'attacco. Dobbiamo fare tutti molto meglio. Messi? Sono contento di come si sta integrando e della sua prestazione", ha aggiunto Pochettino. Ma i dubbi sul ruolo di Messi e degli altri big rimangono e "L'Equipe" titola oggi "Fantomatique", criticando il Psg e le scelte del tecnico argentino. Molto discussa anche la scelta di optare per Navas e non per Donnarumma per la difesa della porta. "Domenica cambio fra i pali? Tutto è possibile. Le decisioni verranno prese partita dopo partita, in base alle varie prestazioni", ha spiegato ancora Pochettino. I tifosi del Psg, però, reclamano a gran voce la titolarità del portiere azzurro. (ITALPRESS). pdm/red 16-Set-21 12:16