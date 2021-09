Calcio: Psg, Leonardo “Messi? Primi contatti a gennaio 2021”

"La sua idea era quella di chiudere la carriera al Barcellona" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Non posso nascondere il fatto che con Messi ci siano stati dei contatti prima ma solo da gennaio, quando era a sei mesi dalla scadenza del contratto. Non lo abbiamo mai contattato prima di gennaio 2021". È quanto ha tenuto a precisare ai microfoni di Canal Plus Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, chiarendo che l'operazione Messi è stata condotta senza alcuna scorrettezza. "Credo che la sua idea fosse quella di rimanere al Barcellona e magari terminare lì la carriera", ma quando il rinnovo coi blaugrana è saltato "siamo arrivati noi. La voglia di unirsi al Psg che ci ha dimostrato ci ha motivato ancora di più. Immaginarsi Messi con la maglia del Paris Saint Germain era qualcosa di enorme, di bellissimo". (ITALPRESS). glb/red 16-Set-21 13:32