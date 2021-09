Calcio: Stampa. Al ManUtd Solskjaer traballa, idee Conte e Zidane

Il norvegese è a rischio e i red devils pensano all'ex ct azzurro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo l'Arsenal anche il Manchester United pensa ad Antonio Conte. Lo riporta stampa britannica. Tanto la panchina di Mikel Arteta nel club londinese, quanto quella di Ole Gunnar Solskjaer a Manchester, soprattutto dopo il ko nell'esordio in Champions contro lo Young Boys, sono "traballanti". In base a quanto riporta il "Daily Express", sono principalmente due i candidati che lo United starebbe valutando per sostituire il tecnico norvegese, ovvero l'ex ct azzurro ed ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, e l'ex guida del Real Madrid, Zinedine Zidane. Proprio il francese, però, sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza dei red devils. (ITALPRESS). pdm/red 16-Set-21 11:46