Calcio: Verona.Tudor”Ora servono punti,poi spero di imitare amico Juric”

"Il modulo va in secondo piano, ciò che conta è il modo di giocare, l'intensità" VERONA (ITALPRESS) – "In questo momento bisogna fare punti. Vorrei dare tutto alla mia squadra: bel gioco, corsa, aggressività. Tante volte si danno delle etichette, ma non è vero che un allenatore si basa soltanto sulla corsa, o su altro". Igor Tudor va per priorità. Sa bene che la sua nuova avventura da allenatore del Verona deve partite innanzitutto dai risultati, dall'eliminare quello zero nella casella dei punti conquistati, tutto il resto verrà dopo. Nel giorno della sua presentazione alla stampa, il tecnico croato, scelto per sostituire l'esonerato Eusebio Di Francesco, non ha voglia di soffermarsi sul tipo di calcio che vuole proprorre, proprio perchè sa che adesso quel che conta sono i punti. "Il modulo va in secondo piano, ciò che conta è il modo di giocare, lo stile. Conta l'identità che dai alla squadra: l'intensità, i movimenti senza palla, le linee di passaggio", dice l'ex difensore che arriva a Verona nella stagione in cui l'Hellas si è trovata a dover sostituire Ivan Juric, allenatore che fatto benissimo negli ultimi due anni in gialloblù e che Tudor conosce più che bene. "Juric dice che siamo fratelli? Innanzitutto voglio ringraziare il direttore e il presidente per questa opportunità che mi hanno dato. Sono veramente contento. Io e Ivan siamo amici, ci conosciamo da quando eravamo piccoli, abbiamo fatto insieme il settore giovanile dell'Hajduk – ha spiegato Tudor -. Parliamo spesso di calcio. Poi ognuno ha la sua visione. Penso sia uno dei più forti, credo di essere abbastanza obiettivo, anche se è mio amico: è tra i primi tre-quattro allenatori in Serie A e spero di fare qualcosina di quello che ha fatto lui. Con il tempo si vedrà sempre di più la mia idea di calcio". (ITALPRESS). ab/ari/red 16-Set-21 18:23