Ciclismo: Bardiani CSF Faizanè e Visconti ancora insieme nel 2022

Il tre volte campione italiano continuerà con la maglia ciclamino ROMA (ITALPRESS) – La Bardiani CSF Faizanè e Giovanni Visconti proseguiranno insieme nella stagione 2022. Il tre volte campione italiano continuerà la sua carriera con la maglia ciclamino nel suo importante ruolo di leader dei numerosi giovani di prospettiva ingaggiati dal team. Giovanni Visconti continuerà infatti a essere l'uomo di esperienza della squadra, una vera e propria figura di riferimento. Il torinese di nascita ma siciliano d'adozione è uno dei migliori 5 italiani in attività per numero di vittorie centrate in carriera. "Siamo felici di confermare Giovanni Visconti nella nostra squadra 2022, la sua è una conferma tanto all'uomo quanto all'atleta. Siamo sicuri che il prossimo anno, oltre a essere riferimento fondamentale nel team, potrà ancora raggiungere diverse soddisfazioni a livello personale", ha detto Roberto Reverberi, direttore sportivo della Bardiani CSF Faizanè. "Sono davvero felice di poter proseguire il mio lavoro iniziato in questa squadra. Questo rinnovo, che mi permetterà di essere in gruppo un altro anno, per me è molto importante, per tanti motivi. Con i tanti giovani che saranno confermati nel team abbiamo iniziato un bel percorso, che ci tengo a continuare", ha affermato invece Visconti, che si appresta a vivere la sua diciottesima annata tra i professionisti. (ITALPRESS). pdm/red 16-Set-21 09:55