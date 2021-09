Tennis: Nadal “Momento complicato, l’età avanza ma serve pazienza”

Il giocatore spagnolo è fermo per un problema al piede sinistro MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "È un momento un po' complicato a livello personale e professionale. So di dover affrontare un percorso che a un certo punto sarà difficile e doloroso ma lo devo superare per tornare nelle condizioni di lottare per quello che voglio. Sono determinato a farlo". Questa la promessa fatta da Rafa Nadal, alla presentazione del suo documentario. Il tennista spagnolo, 35enne, è fermo a causa del riacutizzarsi del problema al piede sinistro, che lo "tormenta" da circa 15 anni. "Alla mia età serve pazienza. Ho imparato che bisogna adattarsi alla realtà e prendere la vita come arriva. Secondo i piani avrei dovuto giocare a Wimbledon, alle Olimpiadi e agli Us Open. Ma, sempre secondo i piani, non sarei dovuto essere zoppo. Ho ottenuto grandi gioie sul campo, ho avuto anche tanti infortuni e ho sempre guardato avanti. Bisogna essere consapevoli però che l'età avanza e le cose non possono essere più le stesse", ha aggiunto Nadal. (ITALPRESS). pdm/red 16-Set-21 13:21