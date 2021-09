Calcio: Ballardini “Fiorentina gran bella squadra, ma Genoa ha qualità”

"Serno attenzione, aggressività e furore per tutta la partita", ha spiegato il tecnico rossoblù GENOVA (ITALPRESS) – "Per atteggiamento, gioco e qualità che mostrano come squadra e come individualità sì, sono d'accordo con chi parla di Fiorentina-rivelazione, davvero una gran bella squadra". In queste parole tutta la stima di Davide Ballardini per il lavoro che Vincenzo Italiano sta facendo alla guida di una squadra che è partita bene in campionato e non solo per quel che riguarda i risultati. Bel gioco e un attaccante, Dusan Vlahovic, che già nella scorsa stagione aveva messo in mostra le sue grandi doti da bomber. "Per limitare un giocatore come lui bisogna agire da squadra dal primo all'ultimo momento della partita, se non lo fai ti possono davvero far male. Bisogna mettere in campo attenzione, idee chiare, aggressività, furore e la qualità che il Genoa ha", ha spiegato Ballardini che non ha problemi a bacchettare i suoi per il brutto primo tempo disputato alla Sardegna Arena, ma che è anche felice di elogiare il suo Genoa per la reazione avuta nei secondi 45 minuti con una rimonta da 0-2 a 2-3. "L'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo non è stato per nulla buono – spiega il tecnico dei liguri al sito del Grifone -, nella ripresa, a prescindere da come eravamo messi in campo, siamo riusciti a fare quello che volevamo, ovvero fare la partita e mettere in difficoltà gli avversari. La differenza tra il primo e il secondo tempo è stata nel furore, nella rabbia e nella voglia di ribaltare il risultato". Infine un breve sguardo all'infermeria. "La squadra sta abbastanza bene, Badelj si è allenato tutta la settimana, mentre Caicedo oggi farà un altro esame di controllo, poi vedremo. Ora avremo tre gare in una settimana, ma per adesso pensiamo alla partita di domani, sulle altre ragioneremo dopo la gara con la Fiorentina, bisogna preparare una gara alla volta". (ITALPRESS). ari/red 17-Set-21 15:34