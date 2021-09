Calcio: Brasile, Pelè torna in terapia intensiva

O'Rei è stato operato lo scorso 4 settembre per un tumore al colon SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute ha riportato Pelè nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital Albert Einstein di San Paolo, dove O'Rei è ricoverato dal 31 agosto scorso e dove, il 4 settembre, è stato operato per un tumore al colon. L'ex fuoriclasse brasiliano, 81 anni il prossimo 23 ottobre, aveva lasciato la terapia intensiva appena due giorni fa rassicurando tutti via social: "Sono ogni giorno più allegro, pronto a giocare 90 minuti e anche i supplementari, saremo presto insieme!". Secondo la "Espn Brasil", in realtà Pelè avrebbe avuto la scorsa notte un problema di reflusso, da qui la decisione – a scopo precauzionale – da parte dei medici di riportarlo in terapia intensiva. (ITALPRESS). glb/red 17-Set-21 20:34