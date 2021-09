Calcio: Fiorentina. Italiano “Con il Genoa banco di prova importante”

Il mister viola: "Dare continuità alle due vittorie consecutive" FIRENZE (ITALPRESS) – "Il Genoa è una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, ha vinto in rimonta a Cagliari, quindi penso che domani ci sia di fronte un avversaria da affrontare con la massima attenzione e concentrazione. Lo stadio lì spinge, è una squadra forte, con giocatori di qualità e temperamento, domani sarà un'altra gara difficile, ed un altro banco di prova importante". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida fra Genoa e Fiorentina in programma domani allo stadio 'Marassi' di Genova. "Veniamo da due vittorie consecutive, si deve per forza di cose cercare di dare continuità a questi due ottimi risultati, quindi dobbiamo arrivare e cercare di fare una grande prestazione" ha aggiunto l'allenatore gigliato. Italiano ha anche fatto sapere come per il ruolo di titolare della porta viola esistano delle gerarchie ma "domani si vedrà. Non voglio dare vantaggi agli avversari", di fatto non sciogliendo il dubbio su chi sarà schierato dal 1' contro il Genoa fra Dragowski e Terracciano. Non sarà a disposizione in casa gigliata per la trasferta di 'Marassi' l'esterno destro Lorenzo Venuti per un problema al polpaccio. (ITALPRESS). lc/mc/red 17-Set-21 10:26