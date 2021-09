Calcio: Juve. Chiesa recupera, Dybala-Morata attacco anti-Milan

Dubbio in difesa con il ballottaggio Chiellini-De Ligt TORINO (ITALPRESS) – Allenamento mattutino per la Juventus che continua a preparare la partita di campionato in programma domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino contro il Milan. Dopo la seduta a gruppi di ieri cui hanno potuto assistere anche stampa e tifosi, oggi le porte del JTC Continassa sono tornate ad aprirsi solo per giocatori e staff e all'interno delle mura bianconere si è lavorato "su esercitazioni per la fase di non possesso, sia di reparto che collettivamente". Recuperato Federico Chiesa, che già ieri aveva disputato una partitella con i compagni, si attendono le ultime decisioni su Federico Bernardeschi che invece si era allenato con una vistosa fasciatura al ginocchio e aveva saltato la suddetta partitella. Anche su Bernardeschi potrebbe far luce domani il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia in programma alle 13.30 visto che, tra l'altro, la seduta di rifinitura sarà in programma ancora al mattino. Per quanto riguarda la formazione, ballottaggio Chiellini-De Ligt in difesa, mentre Rabiot dovrebbe essere preferito al già citato Chiesa, optando per una formazione che in fase difensiva sarà più vicina al 4-4-2 piuttosto che al 4-3-3. Davanti conferma per la coppia Dybala-Morata. (ITALPRESS). ma/ari/red 17-Set-21 15:53