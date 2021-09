Calcio: Salernitana. Castori “Serve cambio passo, ci salveremo”

"Atalanta squadra di altissimo livello, servono ritmi alti e attenzione", dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) – "L'Atalanta si affronta cercando di giocare a ritmo alto, servirà una prestazione di grande spessore per tenere testa ad una squadra di altissimo livello". Così il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, alla vigilia dell'anticipo casalingo di domani sera contro l'Atalanta. Un match davvero difficile per i granata, ancora a quota 0 e contro un'avversaria ormai stabilmente tra le grandi del calcio italiano. "Sappiamo che ci vuole un cambio di passo, speriamo di vedere già da domani dei progressi. Quello che conta è l'atteggiamento, serve la giusta attenzione e concentrazione. Questa squadra è stata composta da poco, solo giocando può amalgamarsi – le parole di Castori in conferenza stampa -. Mi aspettavo ci fossero difficoltà, ci vuole il giusto tempo per migliorare la condizione e l'affiatamento di tutti. I cambiamenti possono essere fruttuosi se la squadra nel suo complesso fa le cose giuste". Tra i cambiamenti c'è anche il ritorno di Gondo, oggi l'ufficialità del suo arrivo. "Sono molto contento, è un ragazzo che stava con noi anche l'anno scorso e lavora in maniera molto seria – spiega Castori -. Ritengo sia un acquisto molto prezioso, ha caratteristiche compatibili con tutti i compagni di reparto. Dispiace per l'infortunio di Ruggeri, adesso arriverà l'occasione per un altro compagno di dimostrare il suo valore". Castori ha anche parlato della visita di Marchetti alla squadra. "Ci ha fatto molto piacere, è stata una dimostrazione importante di vicinanza algruppo. La stagione è molto lunga, sono sicuro che miglioreremo il nostro rendimento e inizieremo a ottenere risultati. Ho grande fiducia in questa squadra e nelle possibilità di lottare fino in fondo per la salvezza. Ricevo tantissimi messaggi di affetto e di vicinanza da parte dei tifosi, a loro dico che noi ci salviamo e che farò di tutto per ripagare la fiducia che dimostrano di avere nei miei confronti". (ITALPRESS). ari/com 17-Set-21 18:38