Calcio: Serie B. Como-Frosinone 0-2, decidono Garritano e Rohden

La formazione di Grosso si porta a quota 8 punti, restano a 2 i lariani COMO (ITALPRESS) – Il Frosinone vince ancora in trasferta, il Como incassa invece la seconda sconfitta consecutiva e rimanda l'appuntamento con la vittoria. Decisiva la partenza forte della squadra di Grosso, che si porta in vantaggio dopo un quarto d'ora con una bella azione sviluppata sulla destra, palla messa al centro da Canotto, Garritano è bravo a infilarsi e a segnare. Il raddoppio arriva su un errore della difesa comasca, retropassaggio di Varnier, Gori cerca di controllare con i piedi ma Garritano è più abile e riesce a impadronirsi del pallone che appoggia verso il centro per Rohden, libero di segnare. Il Frosinone si porta a quota 8 punti, i lariani restano fermi a 2. (ITALPRESS). lic/ari/red 17-Set-21 20:22