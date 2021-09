“PALAZZO DI GIUSTIZIA” in Prima Visione ON DEMAND

È disponibile in Prima Visione On Demand sulle principali piattaforme e su CG Digital PALAZZO DI GIUSTIZIA. Opera prima di Chiara Bellosi, dopo l’ottima accoglienza al Festival di Berlino PALAZZO DI GIUSTIZIA ha avuto la sua anteprima italiana ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma; il film ha poi partecipato a numerosi festival ed ha ottenuto una nomination ai Nastri d’argento 2021 per il Miglior Soggetto

SINOSSI

Una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro, c’è un’udienza: sul banco degli imputati un giovane rapinatore e il benzinaio che, appena derubato, ha reagito, sparato e ucciso l’altro, giovanissimo, complice. C’è il rituale, c’è un linguaggio, ci sono le toghe. Ma noi vediamo anche – soprattutto? – quello che sta intorno: tra i corridoi, il via vai feriale del tribunale e il rumore ci sono famiglie, figli e compagni degli imputati e delle vittime, fuori, in attesa

PALAZZO DI GIUSTIZIA è disponibile su

CG DIGITAL https://tinyurl.com/6f4vpb5s

APPLE TV /ITUNES https://tinyurl.com/4faxt35j

GOOGLE PLAY https://tinyurl.com/4wszakrz

CHILI https://tinyurl.com/2w6cs42c

RAKUTEN TV https://tinyurl.com/3fekbhth