Pjaca lancia il Torino, il Sassuolo si arrende

Il gol segnato dal croato nel finale regala la seconda vittoria consecutiva a Juric REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Torino, la prima in trasferta. Al 'Mapei Stadium', la squadra di Juric piega il Sassuolo con un 1-0 firmato da Pjaca nel finale che sta addirittura stretto agli ospiti. Una sfida giocata sin da subito su ritmi altissimi, merito soprattutto dell'intensità messa in campo dal Torino. I granata, telecomandati da Juric a bordocampo, rischiano grosso sul palo colpito al 7' da Frattesi ma poi prendono in mano il pallino del gioco e dominano in lungo e in largo. Sono due i legni degli ospiti, prima con Brekalo e poi con Praet ma non solo: Sanabria, riferimento offensivo del Torino costretto ancora a fare a meno di Belotti, viene fermato in un paio di occasioni a pochi centimetri dalla rete, prima con Ferrari su un pallonetto poco 'cattivo' e poi da Maxime Lopez sul colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Consigli ci mette del suo sbarrando la strada a un Bremer in proiezione offensiva e le due squadre vanno al riposo a reti inviolate nonostante una scoppiettante prima frazione. La ripresa è ancora di marca granata con il Torino che, dopo pochi minuti, sfiora nuovamente il vantaggio con Brekalo. Il Sassuolo fa fatica a uscire col palleggio in modo pulito, pochi i grattacapi creati a Milinkovic-Savic e a metà del secondo tempo il Toro costruisce un'altra grande occasione da gol: Brekalo lancia in campo aperto Lukic, che decide di saltare Consigli ma si allarga troppo e manda sull'esterno della rete. Dionisi rivoluziona il fronte offensivo con Scamacca e Traoré, ma i cambi che funzionano sono quelli di Juric: i subentrati Ansaldi e Mandragora confezionano l'azione per Pjaca, che apre il piatto e piazza nell'angolo più lontano per il meritato 1-0 all'83'. Nel finale tocca a Milinkovic-Savic evitare la beffa, con un guizzo felino sulla zuccata di Ferrari: dopo 5' di recupero il Torino festeggia, il Sassuolo resta a quota 4 punti. (ITALPRESS). spf/pal/red 17-Set-21 22:45