Calcio: “L’Equipe” svela cifre ingaggio Messi, 110 mln in tre anni

L'argentino guadagnerà 30 milioni la prima stagione e 40 nelle successive due PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un ingaggio "XXL". Così "L'Equipe" definisce in prima pagina lo stipendio che Lionel Messi percepirà al Paris Saint Germain, dopo la firma a parametro zero. L'ormai ex fuoriclasse del Barcellona ha sottoscritto con i francesi un biennale con opzione per una terza stagione, per una cifra complessiva di 110 milioni di euro netti. In particolare, Messi guadagnerà il primo anno 30 milioni, di cui uno in criptovaluta, ingaggio che salirà a 40 – attraverso un bonus fedeltà – nelle successive due stagioni, anche perchè l'argentino non ha ricevuto alcun premio alla firma. Si tratta di numeri pari a quelli che figurano nel contratto di Neymar e superiori a quelli di Mbappè, che finora ha rifiutato tutte le proposte del Psg per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. (ITALPRESS). glb/red 18-Set-21 09:32