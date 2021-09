Calcio: Serie A. Ballardini “Genoa ordinato ma poco pericoloso”

Il tecnico dei liguri: "Faccio fatica a parlare di episodi" GENOVA (ITALPRESS) – "Faccio fatica a parlare di episodi: la Fiorentina è una gran bella squadra ed è in salute, il Genoa ha fatto una partita ordinata ma per me può e deve fare molto meglio. Nel gioco e nel mettere in difficoltà gli avversari siamo stati ordinati ma abbiamo il dovere di essere più pericolosi, e oggi lo siamo stati poco". Così il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina, la terza in quattro giornate di campionato. "I viola hanno avuto poche occasioni, noi ancora meno – ha sottolineato il mister rossoblu a Genoa Channel – Bisogna essere più bravi nel gioco e creare più problemi nella metà campo avversaria, è una cosa che il Genoa ha nelle corde. Cosa c'è da salvare in questa sconfitta? Siamo comunque una squadra che, nelle difficoltà, non si slega e non perde le distanze, e questo è un grande merito. Sappiamo soffrire, ma a questo bisogna aggiungere la qualità di gioco, perché abbiamo dei calciatori che possono creare molti più problemi agli avversari. Come ripartire? Stando bene con la testa e le gambe – ha concluso Ballardini – con il cuore e la qualità". (ITALPRESS). mc/red 18-Set-21 18:48