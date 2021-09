Calcio: Serie A. Castori “Sconfitta immeritata, così ci salviamo”

Il tecnico della Salernitana: "Abbiamo fatto soffrire l'Atalanta" SALERNO (ITALPRESS) – "Oggi ho ritrovato la mia squadra e questa prestazione è un capolavoro e una base di partenza. Abbiamo fatto soffrire l'Atalanta e questa è stata una sconfitta immeritata. Se giocheremo così sempre, la salvezza arriverà". Questa l'analisi del tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Atalanta. Prima gara dal 1' per Ribery: "È un ragazzo stupendo con umiltà straordinaria, è un campione vero che ha facilità di rapportarsi con me e con i compagni. È attento agli allenamenti ed è una risorsa per noi", ha detto ai microfoni di Sky Sport il tecnico che si sofferma anche sui recuperi di Djuric e Gondo: "Sono due riferimenti importanti, conoscono il nostro gioco e hanno messo in difficoltà l'Atalanta". (ITALPRESS). spf/mc/red 18-Set-21 23:15