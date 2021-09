Calcio: Serie A. Gasperini “Bravi a soffrire e a sfruttare la chance”

Il tecnico dell'Atalanta: "Messi in difficoltà dalla Salernitana" SALERNO (ITALPRESS) – "L'ambiente qui è caldo, dà tantissimo alla squadra. La Salernitana ha fatto una grande prestazione e ci ha messo in difficoltà. Può credere alla salvezza e può giocarsi le sue carte". Lo ha detto l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria per 1-0 sul campo della Salernitana grazie ad un gol di Zapata. La squadra bergamasca soffre ma sfrutta il primo errore della difesa granata: "Qualcuno non era nelle migliori condizioni dopo la Champions – ha detto ai microfoni di Sky Sport il mister degli orobici – Ma c'è grande determinazione, non abbiamo mai smesso di crederci e quando c'è stata la possibilità, siamo riusciti a vincere. Sarà difficile, si gioca ogni tre giorni. Questo campionato sarà molto complicato". Alla Salernitana non basta la presenza dal 1' di Ribery: "Giocatore di grandissimo valore, finché regge la condizione. Anche questa sera la sua presenza ha dato molto alla Salernitana", conclude Gasperini. (ITALPRESS). spf/mc/red 18-Set-21 23:10