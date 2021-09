Calcio: Serie A. Italiano “Lavoriamo per concedere poco a avversari”

Il tecnico della Fiorentina: "Siamo solo alla quarta giornata" GENOVA (ITALPRESS) – "Sono contento soprattutto perché siamo riusciti a vincerla, qui è complicato portare a casa il risultato pieno". Vincenzo Italiano non può che essere soddisfatto della terza vittoria di fila colta dalla Fiorentina sul campo del Genoa. "I ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto – ha detto il mister dei viola a Dazn – Abbiamo fatto la partita come preparata e ci siamo adattati al modulo iniziale del Genoa. Nella ripresa abbiamo preso in mano la gara e l'abbiamo portata a casa. Sono contento, era la prima partita del trittico e siamo riusciti a fare punti". L'ex mister dello Spezia non soffre di vertigini nel guardare la classifica: "Tutti lavoriamo per cercare di concedere poco all'avversario e di creare qualche palla gol in più, e ora ci stiamo riuscendo. Però sono solo quattro giornate di campionato, il cammino è lunghissimo e la squadra non può perdere questo atteggiamento". Saponara, che Italiano ha portato con se' dallo Spezia, non ha tradito le attese, sbloccando il match e firmando l'assist per Bonaventura: "Ha delle qualità che gli hanno permesso di arrivare a giocare nel Milan ad alti livelli. Come tutti ha il proprio carattere e quando si sente coinvolto e responsabilizzato riesce a dare il meglio. Sono contento che abbia inciso così da subentrato e per il suo gol". (ITALPRESS). mc/red 18-Set-21 17:40