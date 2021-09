Calcio: Tudor “Roma molto forte ma noi abbiamo grandi motivazioni”

'Voglio impegno e lotta: il Verona deve sempre fare la propria gara' VERONA (ITALPRESS) – "In questi giorni in allenamento abbiamo lavorato su tutte le fasi: ho visto bene la squadra, i ragazzi mi hanno dato da subito buone risposte e dimostrano una grande voglia di dare tutto sul campo. Abbiamo grandi motivazioni per la sfida di domani, giochiamo in casa e abbiamo voglia di dare il massimo per il nostro pubblico. A prescindere dal risultato, sarà stimolante per i ragazzi giocare contro una grande squadra. Il punto sui giocatori a disposizione? Saranno tutti della partita, tranne Veloso, Sutalo, Frabotta, e Ruegg". Così il neo allenatore del Verona, Igor Tudor, in conferenza stampa, alla vigilia del match interno contro la Roma, in scena alle 18 al "Bentegodi". "Voglio vedere grande impegno e voglia di lottare su ogni pallone. Dobbiamo meritare il risultato sul campo, senza cercare alibi. La base dev'essere quella di cercare di non subire gol. La Roma è molto forte, a partire dall'allenatore: José Mourinho ha fatto la storia del calcio e ha a disposizione una rosa non solo qualitativa ma anche molto profonda. Noi siamo e saremo sempre concentrati solo su noi stessi: le varie sfide possono avere esiti diversi ma il Verona deve sempre fare la propria gara", ha aggiunto Tudor. "Barak e Cancellieri? Antonin è un ottimo giocatore e l'ha dimostrato lo scorso anno. Sta bene ed è un punto di forza per noi. È un grande lavoratore, oltre che un bravo ragazzo: sono felice di averlo qui e sono sicuro che sarà determinante anche in questa stagione. Matteo invece è un giovane interessante e di prospettiva: dobbiamo dargli tempo e capire la posizione dove può esprimersi al meglio. Vedo grande voglia da parte sua ma deve continuare a lavorare per migliorarsi e crescere", ha proseguito il tecnico del Verona. "Da giocatore ricordo quanto il pubblico di Verona fosse spesso un fattore: è sempre stato caldo e ha sempre dato una mano alla squadra. Spero ci supportino sin da domani ma in ogni caso spetta a noi dimostrare il nostro valore sul campo e meritarci il supporto dei tifosi", ha concluso Tudor. (ITALPRESS). pdm/red 18-Set-21 15:24