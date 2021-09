Superbike: Redding vince gara 1 in Catalogna su Bassani e Rinaldi

Rea è quarto ma torna in vetta al Mondiale approfittando dei guai di Razgatlioglu BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Ducati va forte anche in Superbike. Nel giorno della doppietta Bagnaia-Miller nelle qualifiche di Misano in MotoGP, la Casa di Borgo Panigale festeggia addirittura la tripletta in gara 1 del Round di Catalogna, nono appuntamento stagionale del Mondiale delle derivate. Su un Circuit de Barcelona-Catalunya bagnato dalla pioggia, è Scott Redding a trionfare in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Aruba.it Racing, seguito dalle Desmosedici degli italiani Axel Bassani (Motocorsa Racing), al primo podio in carriera, e del compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, per la quinta volta in stagione fra i Top 3. All'undicesimo successo invece Redding, che quest'anno ha già lasciato il segno in Francia, Aragon, Portogallo, Repubblica Ceca e Navarra. Ai piedi del podio chiude il sei volte iridato Jonathan Rea (Kawasaki) ma il nordirlandese ha di che consolarsi visto che torna in vetta al Mondiale a spese di Toprak Razgatlioglu. Sfortunato il turco della Pata Yamaha che, scattato dalla seconda posizione sulla griglia di partenza alle spalle del poleman Tom Sykes, era riuscito a portarsi al comando ma, a sei giri dalla fine, un guaio alla moto lo costringe al ritiro, negandogli la vittoria e il possibile allungo in classifica. Col rivale fuori causa, Rea preferisce non correre rischi e si accontenta così di una quarta piazza che gli permette ora di guidare la classifica con 376 punti contro i 370 di Razgatlioglu, mentre Redding consolida la terza posizione a quota 323. Domani alle 11 la Superpole Race, alle 15.15 gara 2. (ITALPRESS). glb/red 18-Set-21 16:11